Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили в Ступинском городском округе беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал он.
По информации Минобороны, средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять дронов: два – над территорией Брянской области и по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
В предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении дрона, летевшего в сторону Москвы, ночью 10 мая. Беспилотник сбили над Подольском, обошлось без разрушений и пострадавших. По данным Минобороны, в Московской области до этого дрон ликвидировали ночью 3 июля.
В ночь на 10 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, в течение дня в первом регионе были уничтожены два дрона, уточнили в российском военном ведомстве.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Московской области действует режим повышенной готовности.