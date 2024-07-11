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Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Силы ПВО сбили в Ступинском городском округе беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал он. 

По информации Минобороны, средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять дронов: два – над территорией Брянской области и по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

В предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении дрона, летевшего в сторону Москвы, ночью 10 мая. Беспилотник сбили над Подольском, обошлось без разрушений и пострадавших. По данным Минобороны, в Московской области до этого дрон ликвидировали ночью 3 июля.

В ночь на 10 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, в течение дня в первом регионе были уничтожены два дрона, уточнили в российском военном ведомстве.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Московской области действует режим повышенной готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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