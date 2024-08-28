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Песков назвал очевидной вину Украины в нагнетании ядерной опасности

Ведомости

Вина Украины в нагнетании ядерной опасности на Курской атомной электростанции (АЭС) более чем очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова попросили дать оценку итогам визита директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. Позицию Кремля достаточно развернуто изложил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, отметил пресс-секретарь главы государства. По словам Лихачева, Гросси видел последствия ударов беспилотниками по атомной станции и оценил потенциальную угрозу, которую представляют эти удары.

«По понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах. Но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет», – подчеркнул Песков.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.

По итогам визита Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Он подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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