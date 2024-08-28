Росгвардия обезвредила неразорвавшийся боеприпас HIMARS вблизи Курской АЭС
Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Военнослужащие получили сообщение о том, что вблизи Курской АЭС найден сбитый ПВО снаряд РСЗО HIMARS. На месте росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Место падения было оцеплено.
В результате инженеры уничтожили снаряд накладным зарядом. Подчеркивается, что меры безопасности были соблюдены.
Росгвардия также опубликовала кадры уничтожения боеприпаса. На видео один из инженеров объясняет, что снаряд HIMARS был сбит ПВО в воздухе, боеприпас сработал частично. «Где-то кассеты раскрылись, где-то не раскрылись», – сказал он.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станция прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.
По итогам визита Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.