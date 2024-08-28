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Росгвардия обезвредила неразорвавшийся боеприпас HIMARS вблизи Курской АЭС

Ведомости

Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие получили сообщение о том, что вблизи Курской АЭС найден сбитый ПВО снаряд РСЗО HIMARS. На месте росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Место падения было оцеплено.

В результате инженеры уничтожили снаряд накладным зарядом. Подчеркивается, что меры безопасности были соблюдены.

Росгвардия также опубликовала кадры уничтожения боеприпаса. На видео один из инженеров объясняет, что снаряд HIMARS был сбит ПВО в воздухе, боеприпас сработал частично. «Где-то кассеты раскрылись, где-то не раскрылись», – сказал он.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станция прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.

По итогам визита Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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