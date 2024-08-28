Росгвардия обезвредила неразорвавшийся боеприпас HIMARS вблизи Курской АЭС

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станция прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.