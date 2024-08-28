Что происходит в городе-спутнике Курской АЭС

Что происходит в городе-спутнике Курской АЭСКак жил прифронтовой Курчатов в день приезда главы МАГАТЭ
В город атомщиков Курской АЭС (КАЭС) и на саму площадку объекта, который находится в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной, 27 августа прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. К его визиту на объект приехала делегация журналистов, в том числе, с российской стороны, корреспондент «Ведомостей».
Гросси приехал, чтобы изучить ситуацию с безопасностью станции. Нужда в этом возникла из-за начавшихся в начале августа боевых действий в приграничных районах Курской области в десятках километров от станции. Из приграничья уже эвакуировано более 133 000 человек.
Вторжение ВСУ в регион сопровождается ростом числа воздушных атак со стороны Украины. Они, по мнению Гросси, угрожают «ядерным инцидентом» на КАЭС, четыре реактора которой «чернобыльского типа», не имеют защитной оболочки.
Курский вокзал, куда мы прибыли из Москвы, розоватого цвета. На путях около 8.00 стоят два поезда южного направления. Там и отдыхающие, и люди в камуфляже.
О близости боевых действий по прибытии в столицу региона напоминают голосовые объявления у вокзала об отмене электропоездов на отдельных направлениях. «Просим прощения за неудобство», – говорят из динамиков, предупреждая, что в Льгов поехать не удастся.
Редкие бронеавтомобили, около которых резко глохнет мобильная связь, полиция и Росгвардия тоже свидетельствуют о неспокойных временах. До прибытия поезда из столицы врио губернатора региона Алексей Смирнов трижды предупреждал курян о ракетной опасности: после полуночи, в 2.35 и около 7 утра.
В Курске иногда заметны не только военные, но и гражданские машины со сферическими кожухами на крыше. Они должны заниматься радиоборьбой с дронами-камикадзе, которые нападают западнее, куда отменена электричка, и юго-западнее – в Суджанском и Кореневском районах.
На выезде из Курска – торговые центры «Леруа мерлен» и «Лента». Где-то там, как объясняет водитель автобуса, на базе отдыха еще в 2022 г. жили переселенцы с Донбасса. Есть ли там беженцы из районов новых боев, уже в Курской области, он не знает. На въезде в Курчатов свежие блокпосты.
До города атомщиков полчаса неспешной езды по хорошей четырехполосной дороге вдоль аккуратных кирпичных сельских домов. В оставшемся позади Курске в 10.58 власти региона выпустили предупреждение о ракетной опасности в масштабах области. Издалека слабо слышно было сирену.
Атомград в режиме КТО
На остановке в центре Курчатова, у Дома культуры и администрации, нас встречает пожилая женщина, бывший работник АЭС (впрочем, значительная часть города или работала, или работает на станции). Она представилась депутатом горсовета, но попросила не называть ее имя. Женщина поинтересовалась, увидев мой бейдж с аккредитацией регионального министерства информации: «Это вы, наверное, на директора МАГАТЭ приехали смотреть?»
Она продолжила: «Можете и на нас посмотреть. Думали, мы все уехали? Мы уезжать не собираемся. Считаем, что мы тут в безопасности, верим в грамотность и работоспособность наших эксплуатационщиков на станции и доверяем армии», – сказала она бодро. Она отметила, что в начале «было страшно», но сейчас «страха нет». Собеседник «Ведомостей» из Курчатова говорит, что обсуждается возможное ограничение въезда в город автомобилей: за исключением принадлежащих местным жителям и работающим в городе.
Сейчас в городском парке на берегу так называемого Курского моря – водохранилища на реке Сейм напротив АЭС – тихо. Кричат петухи в зоосаде, на качелях дети. На горизонте противоположного берега виднеется КАЭС-2.
Сфотографировать КАЭС ближе вряд ли возможно, объясняет мужчина средних лет, попросивший не называть его имя: «Ситуация под контролем, но меры безопасности вокруг станции беспрецедентные, режим КТО». Но о возможном дальнейшем усилении мер безопасности он говорить не хочет: «Эта военная кровопролитная акция, довольно бессмысленная со стратегической точки зрения».
На стройке КАЭС-2 было «до 10 000 [человек] в пики», но сейчас «гораздо меньше». Планы энергетического пуска первого реактора новой станции, который должен пройти до конца года, «никто не сдвигал».
Все для безопасности
Позже сам глава Курчатова Игорь Корпунков в фойе Дома культуры рядом с районной администрацией рассказал, что «для безопасности в Курской области, в частности в Курчатове, работает сирена, по которой людям надо зайти в помещение без окон и переждать это время». Он добавил, что ракетная опасность объявляется по всей области «несколько раз в день».
Корпунков признал, что меры безопасности у водохранилища, Курского моря, отделяющего город Курчатов и Курскую АЭС, усилены: массовые мероприятия, выход на воду на плавсредствах запрещены, кроме купания. В то же время, отметил Корпунков, «город живет, город работает» и все предприятия, включая АЭС, магазины и банки, функционируют.
Число выехавших из Курчатова глава города не назвал, но заметил, что «процент небольшой»: «Работающее население на месте. Некоторые вывезли детей, семьи но процент не очень большой». В самом Курчатове, уточнил Корпунков, пунктов временного размещения (ПВР) для лиц, эвакуировавшихся из района боевых действий, нет, но «люди приезжают «к родственникам и друзьям».
Что такое РБМК
Реактор большой мощности канальный (РБМК) – серия советских водо-графитных ядерных реакторов, всего с 1973 г. их построено 17, РБМК-1000 использовался на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Особенностью энергоблоков с РБМК было при высокой мощности отсутствие защитного купола для быстроты и рентабельности постройки. Именно это стало причиной обширного радиоактивного заражения значительных территорий Украины, Белоруссии и России во время аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в апреле 1986 г., после чего строительство новых энергоблоков с такими реакторами и без защитных колпаков было свернуто, но эксплуатация – продолжена. На Курской АЭС четыре энергоблока с реакторами РБМК, два из которых выведены из эксплуатации.
Он отметил, что в Курчатове «готовятся к новому учебному году», который будет начат в дистанционном режиме. «Чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей. Потому что ведутся обстрелы, а обеспечить безопасность детей довольно сложно», – сказал Корпунков.
При этом для всех жителей города проводится бесплатное обучение по гражданской обороне, сказал Корпунков. «Организованы курсы «готов к санитарной обороне», т. е. это оказание первой помощи и всех желающих», – сказал Корпунков.
В 14.26 в Курской области была вновь объявлена ракетная опасность. Сирена была включена и в Курчатове, в том числе в парке на берегу Курского моря, где ее слышал корреспондент «Ведомостей». На спортивной площадке продолжили тренироваться атлетичного вида мужчины. С пляжа под звуки сирены неспешно шли загорелые девушки в коротких шортах. Через несколько минут по громкоговорителям был объявлен отбой ракетной опасности.
Что увидел Гросси и как увидели его
Толпа журналистов собралась у Дома культуры и администрации Курчатова, когда туда подъехал кортеж из двух белых микроавтобусов в сопровождении бронеавтомобилей «Тигр» с солдатами Росгвардии.
Гросси заявил, что, по его мнению, станция работает в режиме «близком к нормальному», но отметил высокие риски близости боевых действий к ядерному объекту, оснащенному советскими реакторами РБМК «чернобыльского типа», т. е. не имеющими защитной оболочки и уязвимыми к ударам ракет, артиллерии и даже дронов-камикадзе. Он сообщил, что ему показали следы ударов и такая ситуация, грозящая возникновением «ядерного инцидента», вызывает у него «беспокойство».
Строящаяся Курская АЭС-2
Остающиеся работать блоки КАЭС с «чернобыльскими» РБМК-1000 остановят в 2030-е гг. На замену рядом строится четырехблочная Курская АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. В первый блок планировалось загрузить ядерное топливо уже в ноябре.
«[В энергоблоках с реакторами РБМК] активная зона, радиоактивный материал отделен от окружающей среды обычным зданием, крышей. Это делает его очень уязвимым. Здание энергоблока там обычное – как тут через дорогу. Поэтому я лично здесь», – сказал глава МАГАТЭ.
В то же время, по его словам, сравнивать ситуацию на КАЭС и предпосылки инцидентов с катастрофой на Чернобыльской АЭС «было бы преувеличением». «Но это тот же тип реактора, и там нет специальной защиты. Это важно. То что материал из активной зоны не защищен. Так что может произойти что-то исключительно серьезное», – уточнил Гросси.
Вокруг журналистов стояли полностью экипированные солдаты Росгвардии, но никому не мешали перемещаться. К месту скопления такого числа людей в небольшом городке стали стекаться местные жители, привлеченные суетой и перемещениями кортежа с бронемашинами.
Пожилой мужчина за моей спиной сказал своему собеседнику: «О, Гросси, хоть погляжу на него». Но вскоре он перешел к разговору о семейном и, узнав от своего товарища, что он вывез жену из Курчатова, сказал весело: «Ну оно как-то так и проще, свободнее».