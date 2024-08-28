Что происходит в городе-спутнике Курской АЭС

Что такое РБМК

Реактор большой мощности канальный (РБМК) – серия советских водо-графитных ядерных реакторов, всего с 1973 г. их построено 17, РБМК-1000 использовался на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Особенностью энергоблоков с РБМК было при высокой мощности отсутствие защитного купола для быстроты и рентабельности постройки. Именно это стало причиной обширного радиоактивного заражения значительных территорий Украины, Белоруссии и России во время аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в апреле 1986 г., после чего строительство новых энергоблоков с такими реакторами и без защитных колпаков было свернуто, но эксплуатация – продолжена. На Курской АЭС четыре энергоблока с реакторами РБМК, два из которых выведены из эксплуатации.