Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской областиДиректор МАГАТЭ предупредил о серьезных последствиях из-за вероятного воздействия на АЭС
Опасность ядерного инцидента возникла в Курской области, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси журналистам после посещения атомной электростанции в Курчатове.
«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», – сказал Гросси.
Директор агентства отметил, что в нескольких километрах от объекта ведутся бои, что вызывает серьезные опасения. Он предостерег «о крайне серьезных последствиях» из-за вероятного внешнего воздействия на АЭС. При этом, по его словам, станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме».
В ходе осмотра глава МАГАТЭ лично увидел следы ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленной площадке Курской АЭС, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».
Глава МАГАТЭ также убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Курчатов 27 августа. Свой визит директор международного агентства объяснял беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий, которые ведутся в Курской области после вторжения в регион украинских войск 6 августа. В «Росэнергоатоме» отметили, что итоги визита Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудят в Калининграде в ближайшее время.
22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытках противника атаковать Курскую АЭС. По словам главы государства, МАГАТЭ было проинформировано о случившемся. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.