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Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

Директор МАГАТЭ предупредил о серьезных последствиях из-за вероятного воздействия на АЭС
Ведомости

Опасность ядерного инцидента возникла в Курской области, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси журналистам после посещения атомной электростанции в Курчатове.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», – сказал Гросси.

Директор агентства отметил, что в нескольких километрах от объекта ведутся бои, что вызывает серьезные опасения. Он предостерег «о крайне серьезных последствиях» из-за вероятного внешнего воздействия на АЭС. При этом, по его словам, станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме».

В ходе осмотра глава МАГАТЭ лично увидел следы ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленной площадке Курской АЭС, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Глава МАГАТЭ также убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Курчатов 27 августа. Свой визит директор международного агентства объяснял беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий, которые ведутся в Курской области после вторжения в регион украинских войск 6 августа. В «Росэнергоатоме» отметили, что итоги визита Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудят в Калининграде в ближайшее время.

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытках противника атаковать Курскую АЭС. По словам главы государства, МАГАТЭ было проинформировано о случившемся. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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