Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытках противника атаковать Курскую АЭС. По словам главы государства, МАГАТЭ было проинформировано о случившемся. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.