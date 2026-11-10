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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Антон Потоков
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Глава государства отметил положительные результаты работы полиции и назвал МВД одним из ключевых звеньев правоохранительной системы государственной власти.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав органов внутренних дел за верность служебному долгу, за напряженный труд, за надежность и готовность немедленно прийти на помощь людям», – заявил Путин.

Президент подчеркнул значимость работы министерства в обеспечении общественной безопасности и защите граждан. Он выразил признательность сотрудникам ведомства за выполнение служебных обязанностей.

9 ноября аппарат Совета безопасности РФ сообщил о сокращении на 40,6% числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за январь – сентябрь 2026 г. За этот период правоохранительные органы изъяли более 22 т запрещенных веществ.

17 сентября МВД отчиталось о снижении общего числа преступлений на 16,6% за январь – август 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%, а число убийств и покушений на убийство – на 10,2%.

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