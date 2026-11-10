Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

17 сентября МВД отчиталось о снижении общего числа преступлений на 16,6% за январь – август 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%, а число убийств и покушений на убийство – на 10,2%.