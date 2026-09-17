МВД: с начала года количество преступлений сократилось на 16,6%
Общее количество преступлений, совершенных в январе – августе 2026 г., снизилось на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., сообщили в пресс-центре МВД России. Число особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%.
Количество преступлений против личности уменьшилось на 6,9%, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 10,2%, а факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 18,1%.
Количество разбоев уменьшилось на 19,5%, грабежей – на 15,3%, краж – на 8,9%, а также угонов – на 19,4%.
- Число преступлений, которые совершили несовершеннолетние, уменьшилось на 1,9%. Количество преступлений, которые совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 11,7%, а в состоянии наркотического опьянения – на 45,3%.
Лица, которые ранее были судимы, совершали преступления реже на 13,8%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 38,8%, а преступлений, совершенных против них - на 19,6%.
Преступлений прошлых лет было раскрыто на 18,9% больше. При этом раскрытие особо тяжких и тяжких преступлений увеличилось на 45,8%.
17 сентября МВД России сообщило, что количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в январе – августе 2026 г., уменьшилось на 32%. Количество преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4%, количество дистанционных краж – на 19,7%, IТ-мошенничеств – на 29%.