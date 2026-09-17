МВД: с начала года количество преступлений сократилось на 16,6%

Общее количество преступлений, совершенных в январе – августе 2026 г., снизилось на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., сообщили в пресс-центре МВД России. Число особо тяжких и тяжких преступлений уменьшилось на 21,6%.