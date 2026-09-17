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Количество киберпреступлений в январе – августе уменьшилось на 32%

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в январе – августе 2026 г., уменьшилось на 32% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД России.

Количество преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4 %, количество дистанционных краж – на 19,7 %, IТ-мошенничеств – на 29 %.

Минцифры со ссылкой на данные МВД сообщало, что количество киберпреступлений в первом полугодии 2026 г. сократилось на 30% – до 252 900 против 371 400 в первом полугодии 2025 г.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что рост IT-преступности в стране неизбежен, поскольку технологии развиваются стремительно. По словам Бастрыкина, за последние три года СК расследовано 36 600 уголовных дел об IT-преступлениях. Из них 9500 связаны с хищениями, 6100 – преступления в сфере экономической деятельности, 4300 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2600 – против половой неприкосновенности, более 2000 – факты мошенничества, а также ряд других.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что в результате принятия мер информационно-предупредительного характера количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров, сократилось в 2025 г. Он добавил, что МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями и активизировать возмещение ущерба потерпевшим от мошенников.

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