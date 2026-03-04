Путин заявил о сокращении числа киберпреступлений в РФ в 2025 году

Госдума 10 февраля рассмотрела в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенничеству и усиление защиты граждан от киберпреступлений. Предлагаемые меры включают маркировку международных звонков, ограничение числа платежных карт для граждан (не более пяти в одном банке и 20 во всех кредитных организациях), а также введение специальных детских SIM-карт. Помимо этого законопроекты обязывают банки усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносных атак.