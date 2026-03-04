Путин заявил о сокращении числа киберпреступлений в РФ в 2025 году
В 2025 г. в России сократилось количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров. Это стало результатом принятия мер информационно-предупредительного характера, которые реализуются органами внутренних дел и другими спецслужбами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД, сообщает ТАСС.
Он добавил, что МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями, а также активизировать возмещение ущерба потерпевшим от мошенников.
Участие Путина в заседании коллегии МВД анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он говорил, что ведомство подведет итоги работы за прошедший год, а президент даст оценку деятельности министерства.
Госдума 10 февраля рассмотрела в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенничеству и усиление защиты граждан от киберпреступлений. Предлагаемые меры включают маркировку международных звонков, ограничение числа платежных карт для граждан (не более пяти в одном банке и 20 во всех кредитных организациях), а также введение специальных детских SIM-карт. Помимо этого законопроекты обязывают банки усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносных атак.