Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Отдельно Путин обращал внимание на рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. По его словам, около четверти их жертв составляют пенсионеры. Президент отмечал, что число киберпреступлений продолжает расти, тогда как раскрываемость снизилась до 23%. Общий ущерб от кибермошенничества он оценивал в 200 млрд руб. При этом глава государства указывал на снижение уличной преступности в стране, а также на улучшение раскрываемости убийств, нападений и квартирных краж.