Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на заседании ведомство подведет итоги работы за прошедший год, а президент даст оценку деятельности министерства.
«Также в своем выступлении Путин, конечно же, отчертит ориентиры по развитию ведомства на следующий год, на предстоящий период», – сказал Песков.
Во второй половине дня, по словам Пескова, Путин проведет совещание с правительством, где рассмотрят оперативные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что профильной темой обсуждения станут вопросы обеспечения регионов общественным транспортом. Также будут рассматриваться «текущие острые вопросы».
На предыдущем расширенном заседании коллегии МВД в 2025 г. президент призвал усилить борьбу с коррупцией и оперативно реагировать на проявления экстремизма.
Отдельно Путин обращал внимание на рост преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. По его словам, около четверти их жертв составляют пенсионеры. Президент отмечал, что число киберпреступлений продолжает расти, тогда как раскрываемость снизилась до 23%. Общий ущерб от кибермошенничества он оценивал в 200 млрд руб. При этом глава государства указывал на снижение уличной преступности в стране, а также на улучшение раскрываемости убийств, нападений и квартирных краж.