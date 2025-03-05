Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД

При этом Путин заявил, что в России зафиксировано снижение уличной преступности. Кроме того, как отметил президент, улучшается раскрываемость убийств, нападений и квартирных краж. Число рецидивов преступлений тоже сокращается, подчеркнул он. Развивая вопрос преступности, президент указал на необходимость продолжать успешное предотвращение участия молодежи в ней, и в наркобизнесе, и в киберпреступности.