Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД

Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВДОн призвал бороться с коррупцией и «оперативно» реагировать на экстремизм
Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. В ходе заседания Путин обозначил ключевые приоритеты работы МВД на 2025 г.
Среди тем, которые находятся в повестке МВД, президент обозначил вопросы миграции, киберпреступности, необходимости оперативного реагирования на экстремизм. Обсуждалась и тема коррупции при выполнении национальных проектов, количество ДТП в России, механизмы возвращения соотечественников на родину и другое.
В начале выступления Путин высоко оценил работу ведомства и призвал сохранять положительные тенденции в 2025 г. Он отметил работу тех, кто находится на Донбассе, в Новороссии, в Курской области, назвал их работу «достойной и профессиональной» и подытожил, заявив о паспортизации жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «почти в полном объеме».
Президент высказался о проблеме преступлений с помощью информационных технологий, четвертью жертв которых являются пенсионеры. По его словам, число киберпреступлений растет, а раскрываемость их, наоборот, снизилась до 23%. Общий ущерб от кибермошенничества составил 200 млрд руб.
При этом Путин заявил, что в России зафиксировано снижение уличной преступности. Кроме того, как отметил президент, улучшается раскрываемость убийств, нападений и квартирных краж. Число рецидивов преступлений тоже сокращается, подчеркнул он. Развивая вопрос преступности, президент указал на необходимость продолжать успешное предотвращение участия молодежи в ней, и в наркобизнесе, и в киберпреступности.
Отдельной проблемой Путин назвал вопросы нелегальной миграции. По его словам, необходимо уже в 2025 г. обновить концепцию миграционной политики, чтобы сделать это как можно скорее. Он призвал пресекать процессы нелегальной миграции и использовать инструменты контроля. Кроме того, президент распорядился изучить возможность перехода от бумажной миграционной карты в пользу электронной.
Необходимо и развивать механизмы возвращения на Родину уехавших соотечественников и иностранцев, которые «разделяют наши традиционные ценности» и особенно, если они имеют образование и нужны российской экономике, считает Путин.
В вопросе ДТП Путин отметил положительную динамику, указав на снижение ДТП в России за 20 лет вдвое. При этом президент подчеркнул, что этого пока недостаточно. Ориентиром он назвал снижение смертности в ДТП к 2030 г. минимум в полтора раза.
Путин призвал МВД «жестко и оперативно» реагировать на экстремизм в России. Важно бороться и с национальной и религиозной нетерпимостью, и с агрессивным воинствующим радикализмом, пояснил президент. По его мнению, нужно использовать и профилактическую работу в том числе, например, обсуждение с институтами гражданского общества.
Кроме того, Путин указал на необходимость «не снижать темпы борьбы» с коррупцией. Именно она мешает развитию экономики, социальной сферы, ранка труда, напомнил президент. Особое внимание он попросил уделить надзору за хищениями при выполнении гособоронзаказов, нацпроектов и других программ.
В завершении Путин заявил, что знает о проблеме с кадрами в системе МВД. Они связаны с необходимостью повышать социальные гарантии для сотрудников, решать жилищные вопросы и другие. «Эти вопросы назрели», заключил президент. Путин поручил правительству совместно с МВД подготовить решения для этих проблем.