Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%BLNG8,5-1,85%KLVZ1,832-4,18%IMOEX2 445,54-0,41%RTSI943,31-1,26%RGBI112,2-0,1%RGBITR778,05-0,06%
Главная / Общество /

Правительство утвердило перечень бесплатных SMS от «Почты России»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

АО «Почта России» сможет бесплатно отправлять пользователям технические SMS-уведомления. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, документ опубликован на портале правовой информации.

Операторы связи не будут взимать плату за сообщения о регистрации и входе в личный кабинет «Почты России», а также о подтверждении личности при отправке и получении посылок и денежных переводов.

Бесплатными станут и SMS об оформлении почтовых договоров и электронных доверенностей через интернет, а также об отказе от получения отправлений. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2027 г. Он предусмотрен законом о поддержке «Почты России».

В марте Минцифры РФ направило в правительство законопроект, который подразумевает модернизацию почтовой отрасли и системные изменения в работе «Почты России». Среди инициатив, входящих в документ, учтен запрет для банков взимать с россиян комиссию при оплате услуг в отделениях почтовой связи, появление бесплатных СМС-уведомлений о поступлении почтовых отправлений, закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне и др.

В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит 5 млрд руб. на продолжение программы модернизации отделений «Почты России». Средства будут выделены из федерального бюджета. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её