Правительство утвердило перечень бесплатных SMS от «Почты России»
АО «Почта России» сможет бесплатно отправлять пользователям технические SMS-уведомления. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, документ опубликован на портале правовой информации.
Операторы связи не будут взимать плату за сообщения о регистрации и входе в личный кабинет «Почты России», а также о подтверждении личности при отправке и получении посылок и денежных переводов.
Бесплатными станут и SMS об оформлении почтовых договоров и электронных доверенностей через интернет, а также об отказе от получения отправлений. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2027 г. Он предусмотрен законом о поддержке «Почты России».
В марте Минцифры РФ направило в правительство законопроект, который подразумевает модернизацию почтовой отрасли и системные изменения в работе «Почты России». Среди инициатив, входящих в документ, учтен запрет для банков взимать с россиян комиссию при оплате услуг в отделениях почтовой связи, появление бесплатных СМС-уведомлений о поступлении почтовых отправлений, закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне и др.
В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит 5 млрд руб. на продолжение программы модернизации отделений «Почты России». Средства будут выделены из федерального бюджета.