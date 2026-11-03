Правительство утвердило перечень бесплатных SMS от «Почты России»

В марте Минцифры РФ направило в правительство законопроект, который подразумевает модернизацию почтовой отрасли и системные изменения в работе «Почты России». Среди инициатив, входящих в документ, учтен запрет для банков взимать с россиян комиссию при оплате услуг в отделениях почтовой связи, появление бесплатных СМС-уведомлений о поступлении почтовых отправлений, закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне и др.