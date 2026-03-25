Минцифры разработало законопроект о модернизации «Почты России»

По данным министерства, после модернизации платежные документы за коммунальные услуги автоматически будут направляться в личные кабинеты собственников на «Госуслугах». При этом возможность доставки бумажных квитанций сохранится. Кроме того, «Почта России» станет уполномоченной организацией, которая имеет доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как отметило ведомство, изменения помогут исключить нежелательную рекламную рассылку в ящиках.