Минцифры разработало законопроект о модернизации «Почты России»
Минцифры направило в правительство законопроект, который подразумевает модернизацию почтовой отрасли и системные изменения в работе «Почты России», сообщило ведомство.
По данным министерства, после модернизации платежные документы за коммунальные услуги автоматически будут направляться в личные кабинеты собственников на «Госуслугах». При этом возможность доставки бумажных квитанций сохранится. Кроме того, «Почта России» станет уполномоченной организацией, которая имеет доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как отметило ведомство, изменения помогут исключить нежелательную рекламную рассылку в ящиках.
В отделениях почты при принятии законопроекта можно будет продавать безрецептурные лекарства. Кабмин должен будет определить список разрешенных препаратов и условия их реализации. Почтовый оператор также приобретет возможность сотрудничать со сторонними компаниями или ИП при доставке коммерческих посылок.
Среди инициатив, входящих в документ, учтен запрет для банков взимать с россиян комиссию при оплате услуг в отделениях почтовой связи, появление бесплатных СМС-уведомлений о поступлении почтовых отправлений, закрепление статуса электронной почтовой системы на федеральном уровне и др.
В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит 5 млрд руб. на продолжение программы модернизации отделений «Почты России». Средства будут выделены из федерального бюджета. «Было такое поручение. Даже несмотря на ограничение ресурсов, мы такое решение приняли», – говорил глава кабмина.