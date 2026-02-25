На модернизацию отделений «Почты России» выделят еще 5 млрд рублей
Правительство направит 5 млрд руб. на продолжение программы модернизации отделений «Почты России», заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. Средства будут выделены из федерального бюджета.
«Было такое поручение. Даже несмотря на ограничение ресурсов, мы такое решение приняли», – сказал глава кабмина.
В октябре 2025 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что государство может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России». До лета 2014 г. на доставку газет и журналов ежегодно власти выделяли по 3 млрд руб., а с июля 2014 г. от этих расходов правительство отказалось. В 2026–2028 гг. на компенсацию убытков «Почты России» по доставке социально значимых периодических печатных изданий может быть выделено 2,1 млрд руб.
Программа масштабной модернизации отделений «Почты России» была запущена по поручению президента Владимира Путина осенью 2021 г. Ожидается, что она завершится к 2030 г. Особое внимание в рамках программы уделяется отделениям в сельской местности.