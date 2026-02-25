На модернизацию отделений «Почты России» выделят еще 5 млрд рублей

В октябре 2025 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что государство может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России». До лета 2014 г. на доставку газет и журналов ежегодно власти выделяли по 3 млрд руб., а с июля 2014 г. от этих расходов правительство отказалось. В 2026–2028 гг. на компенсацию убытков «Почты России» по доставке социально значимых периодических печатных изданий может быть выделено 2,1 млрд руб.