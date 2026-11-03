Rapporteur: ЕК потребует от стран ЕС усилить военные возможности
Еврокомиссия (ЕК) намерена призвать страны Евросоюза (ЕС) активнее наращивать военные возможности и повышать готовность к возможным кризисам. Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur со ссылкой на проект рабочей программы ЕК на 2027 г.
В документе говорится, что ЕС пока далек от выполнения поставленных оборонных задач, несмотря на беспрецедентное финансирование и политические обязательства. ЕК считает, что странам объединения необходимо сделать больше для укрепления устойчивости и повышения военной готовности. Это позволит Европе быстрее реагировать на кризисы и более серьезные угрозы.
29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но не хочет ее. По словам российского лидера, сейчас многие европейские страны заявляют о необходимости подготовиться к конфликту к 2030 г. Также он отметил, что Запад не смог нанести стратегическое поражение России.
22 октября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Россия получает все больше свидетельств системной подготовки европейских стран к военному конфликту. Дипломат сослался на сообщения европейских СМИ о намерении стран НАТО до конца октября обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией.