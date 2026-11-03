Rapporteur: ЕК потребует от стран ЕС усилить военные возможности

29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой, но не хочет ее. По словам российского лидера, сейчас многие европейские страны заявляют о необходимости подготовиться к конфликту к 2030 г. Также он отметил, что Запад не смог нанести стратегическое поражение России.