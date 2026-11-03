Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в Киеве
В Киеве сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что из-за боевых действий компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Кличко отметил, что аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением столицы, а также нарушениям в работе общественного электротранспорта. Специалисты «Киевводоканала» пытаются стабилизировать напряжение в системе и восстановить подачу воды.
В районах Киева, наиболее сильно пострадавших от отключений электроэнергии, разворачивают пункты обогрева.
9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
19 октября российские военные поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ.