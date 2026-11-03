Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%BLNG8,5-1,85%KLVZ1,832-4,18%IMOEX2 443,58-0,49%RTSI942,55-1,34%RGBI112,19-0,11%RGBITR778,01-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в Киеве

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

В Киеве сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что из-за боевых действий компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кличко отметил, что аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением столицы, а также нарушениям в работе общественного электротранспорта. Специалисты «Киевводоканала» пытаются стабилизировать напряжение в системе и восстановить подачу воды.

В районах Киева, наиболее сильно пострадавших от отключений электроэнергии, разворачивают пункты обогрева.

9 октября Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. При этом запасы газа в ЕС находятся на минимальном за последние 15 лет уровне для этого времени года. Одна из причин возможного энергетического кризиса – нарушение глобальных поставок энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

19 октября российские военные поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ. 