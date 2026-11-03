Армия России поразила логистический центр и сухогруз на Украине

Отмечается, что в результате ударов беспилотников был поражен логистический центр «Новая почта» в Бердичеве Житомирской области. По данным оборонного ведомства, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляют ВСУ. Также в ходе нанесения ударов в акватории Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину.