Армия России поразила логистический центр и сухогруз на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам военного назначения на территории Украины. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате ударов беспилотников был поражен логистический центр «Новая почта» в Бердичеве Житомирской области. По данным оборонного ведомства, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляют ВСУ. Также в ходе нанесения ударов в акватории Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину.
В ночь на 3 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. В результате в Винницкой области поражена Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области целями стали Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.
2 ноября армия России поразила место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Кроме того, был поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.