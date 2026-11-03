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Армия России поразила логистический центр и сухогруз на Украине

Антон Потоков
ТАСС
ТАСС

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам военного назначения на территории Украины. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате ударов беспилотников был поражен логистический центр «Новая почта» в Бердичеве Житомирской области. По данным оборонного ведомства, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляют ВСУ. Также в ходе нанесения ударов в акватории Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения на Украину.

В ночь на 3 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины.  В результате в Винницкой области поражена Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области целями стали Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.

2 ноября армия России поразила место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Кроме того, был поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.

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