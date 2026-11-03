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Армия России ударила по четырем ТЭС и двум подстанциям на Украине

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Винницкой области поражена Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области целями стали Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.

В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС мощностью 86 МВт, а также подстанции «Змиевская» и «Лосево» напряжением 330 кВ.

Кроме того, в порту Килия Одесской области была поражена портовая инфраструктура, которую использовали в интересах украинской армии. В порту Южный и акватории Черного моря атакованы два сухогруза, перевозившие военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили о поражении четырех локомотивов у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. Цели были поражены ударами «Гераней».

2 ноября армия России поразила место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Кроме того, поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.

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