Армия России ударила по четырем ТЭС и двум подстанциям на Украине
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Винницкой области поражена Ладыжинская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области целями стали Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.
В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС мощностью 86 МВт, а также подстанции «Змиевская» и «Лосево» напряжением 330 кВ.
Кроме того, в порту Килия Одесской области была поражена портовая инфраструктура, которую использовали в интересах украинской армии. В порту Южный и акватории Черного моря атакованы два сухогруза, перевозившие военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.
До этого в Минобороны сообщили о поражении четырех локомотивов у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. Цели были поражены ударами «Гераней».
2 ноября армия России поразила место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузлы Одесской области. Кроме того, поражен сухогруз, который перевозил грузы для украинской армии. Судно находилось в море в 58 км южнее Одессы.