Часть Крыма осталась без электричества

Часть Крыма осталась без электричестваСвета нет в Симферополе, Алуште, Евпатории и Саках
Перебои с электроснабжением зафиксированы в ряде районов Крыма, в том числе в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории и Саках. В некоторых городах введены веерные отключения, точные графики подачи электричества пока неизвестны.
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что ограничения связаны со снижением доступной мощности. По данным местного РЭС, при возможности электричество будут подавать по графику, однако точное расписание пока составить нельзя.
Аналогичная ситуация сложилась в Саках. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что энергетики могут организовать подачу электричества по схеме «три часа через три».
В Евпатории, помимо перебоев со светом, возникли проблемы с водоснабжением. Глава города Виталий Оганесян сообщил о низком давлении в системе из-за аварийно-восстановительных работ на сетях за пределами муниципалитета. К устранению последствий привлечены профильные службы.
В Симферополе отключения повлияли на работу общественного электротранспорта. По информации городской администрации, из-за частичного отсутствия напряжения в контактной сети временно изменены маршруты троллейбусов на участках от площади Куйбышева до Марьино и Бородина, а также от Москольца до Бородина.
24 октября Минэнерго РФ сообщало о перебоях с электроснабжением в ЛНР, ДНР, Крыму, Херсонской и Запорожской областях из-за внешнего воздействия. В регионах действовали графики временных отключений, социальные объекты подключали к резервным источникам питания. В Крыму ограничивали подачу воды и электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона.