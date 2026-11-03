Часть Крыма осталась без электричества

В Симферополе отключения повлияли на работу общественного электротранспорта. По информации городской администрации, из-за частичного отсутствия напряжения в контактной сети временно изменены маршруты троллейбусов на участках от площади Куйбышева до Марьино и Бородина, а также от Москольца до Бородина.