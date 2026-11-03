Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,18-0,39%VEON-RX85,1+2,04%LIFE1,655-0,3%IMOEX2 470,09+0,59%RTSI960,97+0,59%RGBI112,29-0,02%RGBITR778,64+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Часть Крыма осталась без электричества

Света нет в Симферополе, Алуште, Евпатории и Саках
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Перебои с электроснабжением зафиксированы в ряде районов Крыма, в том числе в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории и Саках. В некоторых городах введены веерные отключения, точные графики подачи электричества пока неизвестны.

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что ограничения связаны со снижением доступной мощности. По данным местного РЭС, при возможности электричество будут подавать по графику, однако точное расписание пока составить нельзя.

Аналогичная ситуация сложилась в Саках. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что энергетики могут организовать подачу электричества по схеме «три часа через три».

В Евпатории, помимо перебоев со светом, возникли проблемы с водоснабжением. Глава города Виталий Оганесян сообщил о низком давлении в системе из-за аварийно-восстановительных работ на сетях за пределами муниципалитета. К устранению последствий привлечены профильные службы.

В Симферополе отключения повлияли на работу общественного электротранспорта. По информации городской администрации, из-за частичного отсутствия напряжения в контактной сети временно изменены маршруты троллейбусов на участках от площади Куйбышева до Марьино и Бородина, а также от Москольца до Бородина.

24 октября Минэнерго РФ сообщало о перебоях с электроснабжением в ЛНР, ДНР, Крыму, Херсонской и Запорожской областях из-за внешнего воздействия. В регионах действовали графики временных отключений, социальные объекты подключали к резервным источникам питания. В Крыму ограничивали подачу воды и электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её