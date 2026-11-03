США ударили по иранскому острову Кешм
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных американских лиц.
Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели, пока президент Дональд Трамп «расхваливал возможность дипломатического урегулирования», указано в материале.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил 3 ноября, что администрация Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, США хочет уничтожения ядерной программы Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон также намерен добиться гарантий, что Иран не сможет восстановить свою ядерную программу.