США ударили по иранскому острову Кешм

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил 3 ноября, что администрация Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, США хочет уничтожения ядерной программы Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон также намерен добиться гарантий, что Иран не сможет восстановить свою ядерную программу.