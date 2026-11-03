Армия РФ поразила четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Харьковской области
Российские военные поразили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Цели были поражены ударами «Гераней», уточнили в оборонном ведомстве.
2 ноября Минобороны РФ предложило награждать российских военнослужащих медалью «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем» (БПС). Медаль будут вручать за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения» и эффективное руководство подчиненными при выполнении боевых задач.