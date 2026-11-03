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Армия РФ поразила четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Харьковской области

Инна Шульгина

Российские военные поразили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Комсомольского Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели были поражены ударами «Гераней», уточнили в оборонном ведомстве.

2 ноября Минобороны РФ предложило награждать российских военнослужащих медалью «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем» (БПС). Медаль будут вручать за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения» и эффективное руководство подчиненными при выполнении боевых задач.

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