В Китае подтвердили высокую кредитоспособность «Газпрома»

Крупное китайское агентство CSCI Pengyuan подтвердило высокие кредитные рейтинги «Газпрома»: A-i по международной шкале и AAA по национальной, обратили внимание «Ведомости». Прогноз по рейтингам – «стабильный». Впервые CSCI Pengyuan оценило кредитоспособность «Газпрома» в сентябре 2025 г. Также компании присвоены рейтинги AAA в российских агентствах «Эксперт РА» (сохранен в мае 2026 г.) и АКРА (сохранен в декабре 2025 г.), оба с прогнозом «стабильный».