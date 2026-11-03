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В Китае подтвердили высокую кредитоспособность «Газпрома»

Крупное агентство CSCI Pengyuan сохранило рейтинги компании и стабильный прогноз
Артем Кульша
Рейтинг «Газпрома» в CSCI Pengyuan отражает его стратегическую значимость и юридические связи с государством
Рейтинг «Газпрома» в CSCI Pengyuan отражает его стратегическую значимость и юридические связи с государством / Ведомости

Крупное китайское агентство CSCI Pengyuan подтвердило высокие кредитные рейтинги «Газпрома»: A-i по международной шкале и AAA по национальной, обратили внимание «Ведомости». Прогноз по рейтингам – «стабильный». Впервые CSCI Pengyuan оценило кредитоспособность «Газпрома» в сентябре 2025 г. Также компании присвоены рейтинги AAA в российских агентствах «Эксперт РА» (сохранен в мае 2026 г.) и АКРА (сохранен в декабре 2025 г.), оба с прогнозом «стабильный».

Рейтинг «Газпрома» отражает его стратегическую значимость и юридические связи с государством, пишет CSCI Pengyuan в обосновании. По итогам 2025 г. доля акций, контролируемая Россией, была 50,23%. Учитывая тесную взаимосвязь деятельности компании с национальной энергетической стратегией и экономическими интересами страны, «Газпром», вероятнее всего, получит господдержку в случае необходимости, считает агентство.

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