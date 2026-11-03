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Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

Татьяна Мозолевская

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.

«Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – сказал Свенчковский (цитата по «РИА Новости»).

Он также выразил уверенность, что на назначенном на 3 ноября общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать необходимый кворум.

«Они будут нарушать закон. То, что они снова будут совершать действия преступного или криминального характера, не означает, что закон в этой части не является ясным и прозрачным. Он говорит о том, что две трети от 15 судей – то есть кворум всегда составляет 10 судей», – заявил он.

30 октября судья Конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон, а в трибунал поступили пять ходатайств о лишении Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского судейской неприкосновенности.

В тот же день на странице трибунала в X появилось заявление Свенчковского, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.

31 октября президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг КТ.

1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Навроцкого о событиях в Варшаве, проведя параллель между действиями польских политиков дома и их поддержкой «майдана» на Украине.

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