Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

«Они будут нарушать закон. То, что они снова будут совершать действия преступного или криминального характера, не означает, что закон в этой части не является ясным и прозрачным. Он говорит о том, что две трети от 15 судей – то есть кворум всегда составляет 10 судей», – заявил он.