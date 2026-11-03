Собянин сообщил об уничтожении еще 18 дронов на подлете к Москве

Первое сообщение об уничтожении восьми БПЛА Собянин опубликовал в 23:04 мск. В 23:28 мэр сообщил о 10 сбитых дронах, в 23:46 – еще о 10. Последнее сообщение об уничтожении 18 беспилотников пришло в 00:51 мск 3 ноября. Таким образом, общее число сбитых за ночь аппаратов достигло 46.