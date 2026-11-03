«Лабиринт» начал переговоры с издателями о возобновлении поставок книг

Ключевой пункт новых условий – оплата задолженности в счет новых отгрузок: для этого «Лабиринт» готов сразу перечислить контрагенту 20% от совокупной стоимости поставленного товара. Кроме того, сеть предлагает возможность отгрузок с оплатой по факту ее реализации – на следующий месяц после предоставления отчета о продажах. Представители «Лабиринта» на переговорах ссылаются на то, что издательства «Детская литература», «Питер» и «Белая ворона» уже получают деньги по похожей схеме, отметили собеседники «Ведомостей».