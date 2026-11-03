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«Лабиринт» начал переговоры с издателями о возобновлении поставок книг

Но предложенные условия эксперты считают рискованными
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Холдинг «Лабиринт» предложил малым издательствам, перед которыми у него осталась задолженность, новые условия сотрудничества с его одноименной книжной сетью. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в двух книжных издательствах, с которыми велись соответствующие обсуждения. Представитель «Лабиринта» от комментариев отказался.

Ключевой пункт новых условий – оплата задолженности в счет новых отгрузок: для этого «Лабиринт» готов сразу перечислить контрагенту 20% от совокупной стоимости поставленного товара. Кроме того, сеть предлагает возможность отгрузок с оплатой по факту ее реализации – на следующий месяц после предоставления отчета о продажах. Представители «Лабиринта» на переговорах ссылаются на то, что издательства «Детская литература», «Питер» и «Белая ворона» уже получают деньги по похожей схеме, отметили собеседники «Ведомостей».

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