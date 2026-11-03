Что изменилось в ЛДПР после выборов в Госдуму

Что изменилось в ЛДПР после выборов в ГосдумуАппарат партии обновляется из-за перехода управленцев в парламент
В ЛДПР по итогам избирательной кампании 2026 г. произошло несколько кадровых перестановок. В центральном аппарате (ЦА) партии место первого заместителя председателя вместо вице-спикера Госдумы Марии Воропаевой займет Давыд Губарь. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к партии, и подтвердил он сам. Губарь был заместителем руководителя ЦА по сопровождению избирательных кампаний.
«Многие из коллег стали депутатами Госдумы: Мария Александровна Воропаева, Александр Курдюмов, Алексей Слотюк. <...> Поэтому и произошло такое повышение – это естественный процесс с учетом того, что кто-то подрос», – сказал он «Ведомостям». Слотюк, курировавший в ЦА ЛДПР направление контроля и управления делами, прошел в Госдуму от региональной группы по Москве.
Губарь – важный функционер и во время кампании он играл значимую роль, поддерживал отношения с регионами, ездил много по стране, отмечает источник, близкий к партии. «Мне кажется, [его назначение] логично», – говорит он. «Свято место пусто не бывает. И на это место подтянулся Губарь», – добавляет другой собеседник, близкий к ЛДПР.
Новую организационную структуру в партии утвердили в январе 2025 г.: тогда лидера ЛДПР Леонида Слуцкого переизбрали руководителем аппарата, а первым заместителем помимо Воропаевой стал тогдашний член ЦИК Курдюмов (депутат Госдумы нескольких созывов, избрался и в девятый). Он курировал административно-операционный блок, а Воропаева занималась подготовкой к федеральной избирательной кампании.
С получением мандата в Госдуме все депутаты, занимавшие те или иные должности в ЦА, сложили полномочия, сообщил «Ведомостям» Курдюмов. Он избрался в новый созыв Госдумы в составе общефедеральной части списка и стал первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле. Курдюмов возглавляет движение «Блок Жириновского».
Также сменился глава аппарата фракции в Госдуме: вместо Никиты Березина этот пост займет советник руководителя ЦА Виталий Храмушин, сказано на сайте партии.
Перестановки говорят о том, что в ЛДПР сложился полноценный тандем: это Слуцкий и Воропаева, считает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Слуцкий ведет публичную деятельность, а Воропаева взяла на себя всю организационную работу», – сказал он «Ведомостям».
На выборах в Госдуму ЛДПР получила 8,88%. Партия сформировала фракцию из 24 депутатов: 21 по списку, двое избрались по округу, и еще к фракции присоединился самовыдвиженец Илья Дроздов. «Мы увеличили свой результат, хотя и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 г., где Владимир Вольфович [Жириновский] вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором», – говорил в сентябре Слуцкий. В 2021 г. партия получила 7,55% и провела в Госдуму по списку 21 депутата.
Кадровые перестановки в ЛДПР стоит рассматривать как очередной этап институциональной перестройки партии, считает политолог Илья Гращенков. «При Леониде Слуцком ЛДПР постепенно превращается из партии, во многом опиравшейся на харизму одного лидера, в более сложную управленческую структуру», – отметил эксперт.
Переход Курдюмова и Слотюка на парламентскую работу, как и назначение Воропаевой вице-спикером, можно рассматривать как усиление думского представительства за счет опытных партийных управленцев и при этом назначение Губаря выглядит достаточно логичным, оценил Гращенков. «Он знает региональную сеть и особенности работы партийных штабов», – сказал он «Ведомостям».
«Ведомости» направили запрос ЛДПР.-