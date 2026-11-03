Что изменилось в ЛДПР после выборов в Госдуму

На выборах в Госдуму ЛДПР получила 8,88%. Партия сформировала фракцию из 24 депутатов: 21 по списку, двое избрались по округу, и еще к фракции присоединился самовыдвиженец Илья Дроздов. «Мы увеличили свой результат, хотя и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 г., где Владимир Вольфович [Жириновский] вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором», – говорил в сентябре Слуцкий. В 2021 г. партия получила 7,55% и провела в Госдуму по списку 21 депутата.