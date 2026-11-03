Владельцев ЦОДов обязали за 10 дней зарезервировать 10% мощностей

Владельцев ЦОДов обязали за 10 дней зарезервировать 10% мощностейУчастники рынка признают, что мера вынужденная и оправданная, но опасаются усиления дефицита мощностей для бизнеса
Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев расположенных в России центров обработки данных (ЦОД) в течение 10 дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Исключение сделано для ЦОДов, принадлежащих органам власти, государственным и муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям. АО и ООО с государственным участием среди исключений не названы. Мера вводится для поддержки российских информационных ресурсов в ответ на «недружественные действия некоторых иностранных государств», следует из указа № 802 от 2 ноября.
Зарезервированные ресурсы владельцы ЦОДов смогут продолжать использовать, но по решению специальной правительственной подкомиссии должны будут предоставить их в течение суток. Размер платы за такую услугу не сможет превышать предельную величину, которую установит та же подкомиссия. Она также сможет разрешать временное использование вычислительных мощностей за пределами России, если решение согласовано с ФСБ.
Правительству предстоит сформировать подкомиссию и определить порядок предоставления российских и зарубежных мощностей. Минцифры должно инвентаризировать свободные ресурсы ЦОДов и установить требования к надежности информационных ресурсов. Сроков этих поручений в указе нет, тогда как обязанность зарезервировать 10% уже вступила в силу. «Ведомости» направили запрос в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
С участниками рынка механизм предварительно не обсуждался, сообщил «Ведомостям» представитель Ассоциации участников отрасли ЦОД. По его словам, пока у рынка больше вопросов, чем ответов: коммерческие площадки преимущественно заполнены, поэтому непонятно, откуда операторы должны взять резерв и по какому принципу смогут освобождать мощности от действующих клиентов.
Указ появился менее чем через месяц после серии атак беспилотников. 8–11 октября были атакованы три ЦОДа «Яндекса» – в Сасове, Калуге и Владимире, что привело к сбоям сервисов. 14 октября атаке подвергся ЦОД Сбербанка в Балакове, но банк сообщал о штатной работе систем. После атак глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство вместе с Минобороны обсуждает прикрытие дата-центров.
Ассоциация компаний интернет-торговли после атак предложила правительству временно разрешить пострадавшим компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян в ЦОДах дружественных стран, если критические системы невозможно поддерживать в России. Для этого предлагалось сделать исключение из закона «О персональных данных» на период восстановления, но не позднее 1 марта 2028 г.
Определение ЦОДа с 1 марта 2026 г. закреплено в законе «О связи» и может охватывать как коммерческие, так и корпоративные площадки. Реестр ЦОДов ведет Минцифры, но участие в нем добровольное.
На конец 2025 г. российский рынок коммерческих ЦОДов насчитывал около 86 000 стойко-мест, а их общая электрическая мощность составляла 0,9–1 ГВт, оценивает собственник и гендиректор компании ПСМ Андрей Медведев. При механическом применении норматива резерв составит 8600 стоек и 90–100 МВт. Но подведенную мощность нельзя смешивать с IT-мощностью, доступной серверам, подчеркивает он. Поэтому нужно определить, от какой мощности рассчитывать 10% – от подведенной, введенной в эксплуатацию или доступной IT-оборудованию.
Другую оценку дает заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин: в России насчитывается 70 000–80 000 стоек и около 500 МВт. В таком случае под резервирование могут попасть 7000–8000 стоек и до 50 МВт IT-нагрузки, которые приносят около 10–15 млрд руб. выручки ежегодно, подсчитал он.
Предоставить такие ресурсы за сутки технически сложно: развертывание серверов, сетевая коммутация и тестирование занимают от нескольких дней до нескольких недель, говорит Воронин. Изъятие 10% мощностей может усилить их дефицит для бизнеса и снизить инвестиционную привлекательность строительства новых ЦОДов из-за регуляторных рисков, хотя сама мера в текущих условиях является вынужденной и оправданной, считает он. Установленная государством плата, по его оценке, вряд ли покроет капитальные и операционные затраты на постоянный «горячий резерв», поскольку регулируемые тарифы обычно ниже рынка и не успевают за стоимостью импортного оборудования, логистики и заемного капитала.
Указ разрешает использовать зарубежные вычислительные мощности, но не отменяет требования о локализации персональных данных и нормативов для объектов критической информационной инфраструктуры, отмечает Воронин. По его мнению, компаниям придется разделять системы: чувствительные базы оставлять в России, а за рубеж выносить только обезличенные или некритичные вычисления. Сам документ такого порядка не устанавливает и не регулирует трансграничную передачу данных; согласование предусмотрено с ФСБ, но участие Роскомнадзора и ФСТЭК не упоминается.
«Ведомости» направили запросы в MWS, Yandex Cloud, Cloud.ru, Selectel и РТК-ЦОД.