Владельцев ЦОДов обязали за 10 дней зарезервировать 10% мощностей

Предоставить такие ресурсы за сутки технически сложно: развертывание серверов, сетевая коммутация и тестирование занимают от нескольких дней до нескольких недель, говорит Воронин. Изъятие 10% мощностей может усилить их дефицит для бизнеса и снизить инвестиционную привлекательность строительства новых ЦОДов из-за регуляторных рисков, хотя сама мера в текущих условиях является вынужденной и оправданной, считает он. Установленная государством плата, по его оценке, вряд ли покроет капитальные и операционные затраты на постоянный «горячий резерв», поскольку регулируемые тарифы обычно ниже рынка и не успевают за стоимостью импортного оборудования, логистики и заемного капитала.