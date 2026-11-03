Золото в октябре пережило крупнейшее падение за 18 лет

Золото в октябре пережило крупнейшее падение за 18 летПересмотр ожиданий по ставке ФРС и распродажи на фондовом рынке усилили давление на драгметалл
В октябре золото на мировом рынке подешевело на 6%: цена декабрьского фьючерса на Comex опустилась до $3889,5 за унцию, свидетельствуют данные Investing.com. Для октября это максимальное падение с 2008 г. Только 30 октября котировки снизились на 3,5%, до минимума с начала 2026 г. Как писало Bloomberg, давление на металл оказали обвал акций технологических компаний в США и сообщения о новых усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, снизившие спрос на защитные активы. На 19.00 2 ноября унция чуть подорожала и стоила $3969,45.
На российском рынке желтый металл в октябре подешевел на 8,48% до 10 149,5 руб. за грамм, рублевые фьючерсы потеряли около 9% (данные «Т-инвестиций»). Снижение усилило укрепление рубля, говорит стратег «Сберинвестиций» Дмитрий Макаров: за месяц курс доллара снизился на 3,87 руб., или на 4,58%.