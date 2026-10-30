Чистая прибыль ТГК-1 за девять месяцев снизилась на 2%

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) за девять месяцев по РСБУ заработала 4,3 млрд руб. чистой прибыли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель стал ниже на 2%. Отчет опубликован на сайте компании.