Чистая прибыль ТГК-1 за девять месяцев снизилась на 2%
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) за девять месяцев по РСБУ заработала 4,3 млрд руб. чистой прибыли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель стал ниже на 2%. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка выросла на 9% год к году и составила 90,94 млрд руб. В том числе 44,82 млрд руб. компания получила от реализации тепловой энергии, 32,26 млрд руб. – электрической. Себестоимость продаж выросла на 10% до 84,07 млрд руб.
По состоянию на 30 сентября нераспределенная прибыль ТГК-1 составила 86,55 млрд руб. Сальдо денежных потоков от финансовых операций оказалось отрицательным – 2,66 млрд руб. против отрицательных 4,29 млрд руб. годом ранее. Сальдо денежных потоков за период составило 117,8 млн руб. против отрицательных 583,3 млн руб. в 2025 г.
22 октября акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию по закрытой подписке. Сейчас в обращении находятся 3,8 трлн акций ТГК-1. Допэмиссия увеличит уставный капитал в 1,9 раза до 7,4 трлн акций. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные.
12 октября Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.