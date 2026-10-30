Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,06+0,95%RTSI983,91+1,1%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ТГК-1 за девять месяцев снизилась на 2%

Наталья Захарова
Ведомости
Ведомости

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) за девять месяцев по РСБУ заработала 4,3 млрд руб. чистой прибыли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель стал ниже на 2%. Отчет опубликован на сайте компании.

Выручка выросла на 9% год к году и составила 90,94 млрд руб. В том числе 44,82 млрд руб. компания получила от реализации тепловой энергии, 32,26 млрд руб. – электрической. Себестоимость продаж выросла на 10% до 84,07 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября нераспределенная прибыль ТГК-1 составила 86,55 млрд руб. Сальдо денежных потоков от финансовых операций оказалось отрицательным – 2,66 млрд руб. против отрицательных 4,29 млрд руб. годом ранее. Сальдо денежных потоков за период составило 117,8 млн руб. против отрицательных 583,3 млн руб. в 2025 г.

22 октября акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию по закрытой подписке. Сейчас в обращении находятся 3,8 трлн акций ТГК-1. Допэмиссия увеличит уставный капитал в 1,9 раза до 7,4 трлн акций. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные.

12 октября Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте