Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд рублей
Сбербанк открыл ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1) возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности, сообщается на ленте раскрытия информации.
Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.
20 октября акционеры ТГК-1 на общем собрании рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии. Возможный выпуск в 3,55 трлн новых обыкновенных акций может увеличить уставный капитал в 1,9 раза до 7,4 трлн акций.
5 августа ТГК-1 отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО почти в три раза. Показатель составил 7,42 млрд руб. против 2,82 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA указан в размере 17,6 млрд руб., что на 59,26% больше значения за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая операционная прибыль группы за отчетный период выше год к году на 6,7 млрд руб., или на 114,8%.
ПАО «ТГК-1» (входит в группу «Газпром энергохолдинг») – производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном федеральном округе. «ТГК-1» объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.