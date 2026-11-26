Российский рынок акций застыл без движения
По состоянию на 12:00 мск 26 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,02% и составил 2354,39. Индекс РТС снизился на 0,02% и составил 900,68.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 6,25 руб. (+5,88%)
«Аптечная сеть 36,6» – 6,55 руб. (+4,80%)
Группа ЛСР – 750,60 руб. (+3,33%)
«Русгидро» – 0,52 руб. (+2,65%)
«Сегежа» – 0,66 руб. (+2,25%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Акрон» – 15 310 руб. (-2,06%)
«Россети» – 0,06 руб. (-1,69%)
ГК «Самолет» – 272,30 руб. (-1,55%)
«Интер РАО» – 2,57 руб. (-1%)
«Озон фармацевтика» – 48,36 руб. (-0,82%)
Общий объем торгов составил 17,54 млрд руб.