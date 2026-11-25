17 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за оказание услуг по обмену цифровых валют без соответствующей лицензии Банка России. В первоначальной редакции документа максимальное наказание за преступление, повлекшее особо крупный ущерб, составляло семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Крупным предлагалось считать ущерб от 3,5 млн руб., особо крупным – свыше 13,5 млн руб.