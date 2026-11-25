Минфин предложил смягчить ответственность за незаконный оборот криптовалют
Минфин России предложил предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за незаконную организацию обращения цифровых валют для лиц, впервые совершивших такое преступление и возместивших причиненный ущерб, сообщает «Интерфакс».
Соответствующие поправки ведомство направило в комитет Госдумы по финансовому рынку в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.
Одновременно Минфин предложил увеличить размер штрафов за незаконную организацию обращения цифровых валют до 2,5 млн руб., а также изменить подследственность таких преступлений. Поправки пока находятся на стадии согласования.
17 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за оказание услуг по обмену цифровых валют без соответствующей лицензии Банка России. В первоначальной редакции документа максимальное наказание за преступление, повлекшее особо крупный ущерб, составляло семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Крупным предлагалось считать ущерб от 3,5 млн руб., особо крупным – свыше 13,5 млн руб.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют. Основные положения документа вступили в силу 1 сентября 2026 г.
С 22 ноября российские биржи получили право проводить организованные торги криптовалютами. Для начала операций площадки должны предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Московская биржа планирует запустить организованный рынок цифровых валют с 1 декабря.