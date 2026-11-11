ЦБ: биржи смогут запустить торги криптовалютами с 22 ноября
Российские биржи получат право проводить организованные торги криптовалютами с 22 ноября 2026 г. Но для начала операций площадки должны предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст РФ, сообщила пресс-служба ЦБ.
Согласно документу, организаторы торгов обязаны регистрировать их участников, включая брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов. Биржи также должны вести реестры заявок и сделок, отслеживать операции с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Кроме того, площадкам необходимо рассчитывать ценовые показатели криптовалют, в том числе текущую, средневзвешенную, рыночную цену и цену закрытия. Информацию о ходе и результатах торгов они будут передавать в ЦБ в том же порядке, что и сведения об операциях с другими активами.
2 ноября Московская биржа объявила о планах запустить организованный рынок цифровых валют с 1 декабря. На первом этапе площадка намерена проводить пилотные сделки с биткойном, эфиром и USDT. Участники будут подключаться к торгам по мере готовности.
9 ноября директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева сообщила, что тестирование розничных инвесторов перед покупкой криптовалюты планируется запустить в ноябре. Оно должно учитывать особенности цифровых валют и связанные с ними риски.
9 октября «СПБ биржа» также заявила о намерении начать организованные торги криптовалютами до конца 2026 г. Для этого площадка создает инфраструктуру, включая расчетный цифровой депозитарий.