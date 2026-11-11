ЦБ: биржи смогут запустить торги криптовалютами с 22 ноября

Кроме того, площадкам необходимо рассчитывать ценовые показатели криптовалют, в том числе текущую, средневзвешенную, рыночную цену и цену закрытия. Информацию о ходе и результатах торгов они будут передавать в ЦБ в том же порядке, что и сведения об операциях с другими активами.