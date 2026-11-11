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Госдума приняла в первом чтении проект о продаже вина через сайт «Почты России»

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области.

За принятие законопроекта Минфина проголосовали 323 депутата, против - 71.

В первом чтении также приняты поправки в законопроект о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они допускают проведение соответствующего эксперимента.

11 ноября глава «Почты России» Михаил Волков заявил о готовности к проведению эксперимента по продаже российского вина на сайте госпочты. Он отметил, что почта провела большую работу с Росалкогольтабакконтролем, в том числе с точки зрения интеграции, прослеживаемости, подготовлены все необходимые мощности для хранения, доставки.

В 2021 г. президент РФ Владимир Путин поручил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Согласно актуальному законопроекту, на специализированном сайте «Почты России» покупатель сможет выбрать вино (в том числе крепленое и игристое), произведенное из выращенного в России винограда. 

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