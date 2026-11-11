Госдума приняла в первом чтении проект о продаже вина через сайт «Почты России»

11 ноября глава «Почты России» Михаил Волков заявил о готовности к проведению эксперимента по продаже российского вина на сайте госпочты. Он отметил, что почта провела большую работу с Росалкогольтабакконтролем, в том числе с точки зрения интеграции, прослеживаемости, подготовлены все необходимые мощности для хранения, доставки.