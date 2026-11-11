Экс-министра Абызова приговорили к 14 годам колонии за мошенничество

Суд установил, что Абызов совместно с двумя соучастниками убедил руководство акционерного общества продолжить инвестирование в американскую компанию Alion Energy, разрабатывавшую технологии солнечной энергетики. При этом фигуранты знали, что компания не сможет использовать средства для развития технологий и обеспечить их передачу в Россию.