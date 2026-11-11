Экс-министра Абызова приговорили к 14 годам колонии за мошенничество
Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова к 14 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это окончательное наказание с учетом предыдущего приговора, сообщила прокуратура Москвы.
Суд также назначил Абызову штраф в размере 80,1 млн руб., запретил на три года занимать руководящие должности в государственных органах и лишил государственной награды. Гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен.
Суд установил, что Абызов совместно с двумя соучастниками убедил руководство акционерного общества продолжить инвестирование в американскую компанию Alion Energy, разрабатывавшую технологии солнечной энергетики. При этом фигуранты знали, что компания не сможет использовать средства для развития технологий и обеспечить их передачу в Россию.
В результате, по данным прокуратуры, было похищено $5 млн, что на момент перечисления составляло более 350 млн руб.
6 ноября гособвинение запросило для Абызова 15 лет колонии строгого режима и штраф в 90 млн руб. по совокупности с предыдущим приговором. Сам экс-министр вину не признал и настаивал на законности инвестиций.
В январе 2026 г. стало известно, что новое уголовное дело могут прекратить из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Обвинение в мошенничестве Абызову предъявили в сентябре 2025 г.
В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. по делу об организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. у энергокомпаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети».