Для экс-министра Абызова запросили 15 лет колонии
Гособвинение запросило для бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 90 млн руб. по совокупности с предыдущим приговором. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников судебного процесса.
Дело связано с предполагаемым хищением 394 млн руб. при инвестировании средств Российской венчурной компании (РВК). Окончательное наказание прокурор запросил в ходе судебных прений.
Кроме того, обвинение потребовало запретить Абызову на три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах. Прокурор также предложил установить ограничение свободы на два года и четыре месяца и лишить экс-министра ордена Дружбы.
Новое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявили Абызову в сентябре 2025 г. По версии следствия, он оказывал давление на РВК, добиваясь финансирования американской компании Alion Energy. Сам бывший чиновник вину не признал и утверждал, что его инвестиции носили законный характер.
В январе 2026 г. стало известно, что дело могут прекратить из-за истечения срока давности уголовного преследования. В марте Тверской районный суд Москвы продлил содержание Абызова под стражей до 15 июня.
В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы приговорил экс-министра к 12 годам колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. у энергокомпаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети». В ноябре 2025 г. кассационный суд оставил срок наказания без изменений.