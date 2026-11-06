Для экс-министра Абызова запросили 15 лет колонии

Кроме того, обвинение потребовало запретить Абызову на три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах. Прокурор также предложил установить ограничение свободы на два года и четыре месяца и лишить экс-министра ордена Дружбы.