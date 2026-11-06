Международные резервы России за неделю сократились на $8 млрд
Международные резервы России за неделю с 23 по 30 октября сократились на $8 млрд до $721,6 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.
Снижение составило 1,1%. В ЦБ объяснили его в основном отрицательной переоценкой резервов. На конец дня 23 октября объем международных резервов России составлял $729,6 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ. Они представляют собой высоколиквидные активы и складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
10 сентября Центробанк сообщал, что международные резервы России снизились на $20,7 млрд с 28 августа по 4 сентября. По данным на 28 августа 2026 г., объем международных резервов составил $774,2 млрд. На 4 сентября их объем уменьшился до $753,5 млрд. Как отметили в ЦБ, это произошло из-за отрицательной переоценки.