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Международные резервы России за неделю сократились на $8 млрд

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международные резервы России за неделю с 23 по 30 октября сократились на $8 млрд до $721,6 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Снижение составило 1,1%. В ЦБ объяснили его в основном отрицательной переоценкой резервов. На конец дня 23 октября объем международных резервов России составлял $729,6 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ. Они представляют собой высоколиквидные активы и складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

10 сентября Центробанк сообщал, что международные резервы России снизились на $20,7 млрд с 28 августа по 4 сентября. По данным на 28 августа 2026 г., объем международных резервов составил $774,2 млрд. На 4 сентября их объем уменьшился до $753,5 млрд. Как отметили в ЦБ, это произошло из-за отрицательной переоценки.

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