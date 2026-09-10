Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,519-1,16%YAKG33,15-1,34%UTAR8,88-0,11%IMOEX2 282,59+0,82%RTSI841,41+0,82%RGBI114,02+0,35%RGBITR776,38+0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Международные резервы России сократились на $20,7 млрд за неделю

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Международные резервы России снизились на $20,7 млрд с 28 августа по 4 сентября, следует из информации на сайте Центробанка.

По данным на 28 августа 2026 г., объем международных резервов составил $774,2 млрд. На 4 сентября их объем уменьшился до $753,5 млрд. Как отметили в ЦБ, это произошло из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ. Они представляют собой высоколиквидные активы и складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

По данным ЦБ на 1 сентября 2026 г., валютные активы составили $435,5 млрд, активы в иностранной валюте $406,2 млрд. $5 млрд пришлось на резервную позицию в МВФ, а $333,5 млрд  - на монетарное золото.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте