Международные резервы России сократились на $20,7 млрд за неделю
Международные резервы России снизились на $20,7 млрд с 28 августа по 4 сентября, следует из информации на сайте Центробанка.
По данным на 28 августа 2026 г., объем международных резервов составил $774,2 млрд. На 4 сентября их объем уменьшился до $753,5 млрд. Как отметили в ЦБ, это произошло из-за отрицательной переоценки.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ. Они представляют собой высоколиквидные активы и складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
По данным ЦБ на 1 сентября 2026 г., валютные активы составили $435,5 млрд, активы в иностранной валюте $406,2 млрд. $5 млрд пришлось на резервную позицию в МВФ, а $333,5 млрд - на монетарное золото.