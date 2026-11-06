Экс-мэр Екатеринбурга Орлов может получить мандат сенатора 10 ноября
Группа депутатов Законодательного собрания Свердловской области внесла кандидатуру бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на пост сенатора от регионального парламента. Вопрос о наделении полномочиями представителя области в Совете Федерации рассмотрят на внеочередном заседании 10 ноября, следует из ответа пресс-службы заксобрания на запрос «Ведомостей».
В документе уточняется, что решение о проведении заседания принял совет регионального парламента. При этом Орлов остается единственным претендентом на должность.
«На сегодняшний день других кандидатур предложено не было», – говорится в ответе пресс-службы.
Орлов возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 г. В феврале 2026 г. его переизбрали на второй срок, однако после избрания в заксобрание политик досрочно сложил полномочия мэра.
Ранее, в июле 2025 г., стало известно, что Орлова рассматривают в качестве возможного сенатора от исполнительной власти региона. До него законодательное собрание области в Совете Федерации представлял другой бывший мэр Екатеринбурга – Александр Высокинский, занимавший этот пост с 2021 г.
В случае избрания Орлов станет третьим бывшим главой Екатеринбурга, получившим мандат сенатора, после Аркадия Чернецкого и Высокинского.