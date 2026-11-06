Экс-мэр Екатеринбурга Орлов может получить мандат сенатора 10 ноября

Ранее, в июле 2025 г., стало известно, что Орлова рассматривают в качестве возможного сенатора от исполнительной власти региона. До него законодательное собрание области в Совете Федерации представлял другой бывший мэр Екатеринбурга – Александр Высокинский, занимавший этот пост с 2021 г.