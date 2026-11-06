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Температура в Москве ночью может опуститься до –3 градусов

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Температура воздуха в Москве в ночь на 7 ноября может снизиться до –3 градусов. Предстоящая ночь рискует стать самой холодной в столице с начала осени, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, температура в Москве составит от –1 до –3 градусов, в Подмосковье – от –1 до –6 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Днем 7 ноября в Москве прогнозируется от –1 до +1 градуса, в Московской области – от –3 до +2 градусов. Местами ожидается небольшой мокрый снег.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о наступлении предзимья в Москве и возможном формировании временного снежного покрова высотой до 1 см.

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