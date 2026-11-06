Захарова назвала позором отказ ФРГ платить компенсации всем блокадникам
Отказ Германии выплачивать компенсации всем жителям блокадного Ленинграда независимо от происхождения позорен. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просветительском марафоне «Знание. Единство».
«Что это такое? Это же позорище», – заявила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По словам Захаровой, российская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в контактах с немецкими властями, однако Берлин уклонялся от ответа.
22 июня официальный представитель МИДа отметила, что Германия отказывается направлять компенсации жителям блокадного Ленинграда и защитникам города. Выплаты производятся только в отношении блокадников-евреев, которых власти ФРГ признают жертвами Холокоста, уточнила она.
В 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Германия по выплатам блокадникам является цинизмом. Министр напомнил, что в июле 2008 г. в Германии решили выделить выплаты блокадникам еврейской национальности. Российская сторона обратилась к ФРГ, чтобы восстановить справедливость. По словам Лаврова, все блокадники страдали и умирали одинаково.