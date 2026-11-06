Захарова назвала позором отказ ФРГ платить компенсации всем блокадникам

В 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Германия по выплатам блокадникам является цинизмом. Министр напомнил, что в июле 2008 г. в Германии решили выделить выплаты блокадникам еврейской национальности. Российская сторона обратилась к ФРГ, чтобы восстановить справедливость. По словам Лаврова, все блокадники страдали и умирали одинаково.