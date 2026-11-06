Рютте признал важность хороших отношений между лидерами России и США

«То, что главы этих государств – будь то Трамп и Путин или, как это было, например, в 1970-е годы, [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев и [президент США Ричард] Никсон – стремятся поддерживать хорошие отношения, важно», – подчеркнул Рютте. Он также напомнил, что Россия и США располагают крупнейшими ядерными арсеналами в мире.