Рютте признал важность хороших отношений между лидерами России и США
Для международной безопасности важно, чтобы между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом были хорошие отношения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.
По его словам, прямой диалог лидеров двух крупнейших ядерных держав позволяет оперативно разрешать недопонимания, которые потенциально могут привести к ядерному конфликту.
«То, что главы этих государств – будь то Трамп и Путин или, как это было, например, в 1970-е годы, [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев и [президент США Ричард] Никсон – стремятся поддерживать хорошие отношения, важно», – подчеркнул Рютте. Он также напомнил, что Россия и США располагают крупнейшими ядерными арсеналами в мире.
5 ноября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп от лица Путина за посредничество при проведении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Дмитриев отметил, что она сыграла ключевую роль в координации данного процесса и эвакуации жителей города.
4 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что США продолжат мирные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.