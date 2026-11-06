«Ozon банк» сообщил о восстановлении работы приложения

6 ноября, согласно данным сервиса DownDetector, россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе маркетплейса Ozon и «Ozon банка». Больше всего обращений было зафиксировано из Петербурга, Самарской и Новосибирской областей, Московской области и Москвы. Пользователи жаловались, что не могут войти в приложение, оплатить товары и совершить переводы – по их словам, банк отклоняет все операции.