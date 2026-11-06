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Главная / Технологии /

«Ozon банк» сообщил о восстановлении работы приложения

Сергей Пахомов

Приложения «Ozon банка» полностью восстановило свою работу. Об этом компания сообщила «Ведомостям».

«Специалисты устранили проблему, и сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме», – отметил представитель компании. По его словам, у части клиентов были сложности со входом в приложение и оплатой.

6 ноября, согласно данным сервиса DownDetector, россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе маркетплейса Ozon и «Ozon банка». Больше всего обращений было зафиксировано из Петербурга, Самарской и Новосибирской областей, Московской области и Москвы. Пользователи жаловались, что не могут войти в приложение, оплатить товары и совершить переводы – по их словам, банк отклоняет все операции.

За час жители Петербурга оставили 1800 жалоб на сбои. За сутки было подано 4600 обращений. Банк, в свою очередь, отметил, что знает о проблемах с приложением и делает все возможное, чтобы решить ситуацию.

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