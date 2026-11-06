Ле Пен назвала жалким завершение президентства Макрона
Уходящая эпоха правления действующего главы государства Эммануэля Макрона выглядит жалко. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.
По ее мнению, Макрон побил рекорды по числу политических неудач. В частности, она обратила внимание на отклонение проекта бюджета, который, как утверждает политик, не поддержал ни один депутат, включая представителей президентского лагеря.
21 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские власти довели страну до «безумия», пытаясь объяснять внутренние проблемы действиями России. Захарова сравнила происходящие во Франции беспорядки с разрушительными последствиями Французской революции. По ее словам, революция сопровождалась не только лозунгами о равенстве и братстве, но и массовым насилием, казнями и погромами. Она охарактеризовала такие события как бессмысленное и беспощадное разрушение.
13 сентября сообщалось, что рейтинг Макрона упал до 16%, что стало самым низким показателем с начала его президентства. Он потерял 5 п. п. по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, а уровень неодобрения его работы достиг 81%, что на 7 п. п. больше, чем в августе. При этом 26 сентября Макрон не исключил возможности своего возвращения в Елисейский дворец на третий президентский срок.