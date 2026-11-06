СКР предложил включить криптоактивы в систему противодействия отмыванию денег
Следственный комитет России выступил с инициативой включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру, чтобы обеспечить отслеживание связанных с ними транзакций. Предложение было озвучено на заседании Межправительственной рабочей группы по возвращению активов в Вене, сообщили в ведомстве.
В мероприятии, прошедшем в рамках Конвенции ООН против коррупции, участвовала руководитель отдела Главного следственного управления СК РФ Анна Старжинская. Она отметила, что доступ следователей к специализированным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать операции с криптовалютами и получать сведения, которые могут использоваться при доказывании преступной деятельности.
Старжинская также подчеркнула необходимость международного партнерства в борьбе с транснациональной преступностью и взаимной правовой помощи по уголовным делам. По данным СК, за последние четыре года ведомство организовало исполнение более 6000 запросов о такой помощи. Представитель комитета призвала развивать международное взаимодействие независимо от политической конъюнктуры.
В 2026 г. российские следователи совместно с оперативными службами, финансовой разведкой и контрольно-надзорными органами разыскали и арестовали имущество лиц, обвиняемых в коррупции, на сумму свыше $486 млн. В СК связали результаты этой работы с взаимодействием с Росфинмониторингом. В рамках расследований комитет направил около 2500 запросов, а полученные сведения помогли выявить в том числе активы, подлежащие аресту.
5 ноября президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке. Он также призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга и продолжать технологическую модернизацию ведомства. По словам президента, угрозы часто формируются за пределами России, а криминальные группировки и зарубежные спецслужбы используют различные механизмы, в том числе криптовалюты и другие платежные инструменты, для прикрытия теневых расчетов, а также пытаются вовлечь в преступную деятельность молодежь.