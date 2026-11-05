Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями

Путин также призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга и продолжать технологическую модернизацию ведомства. По его словам, угрозы часто формируются за пределами России, а криминальные группировки и зарубежные спецслужбы используют различные механизмы, в том числе криптовалюты и другие платежные инструменты, для прикрытия теневых расчетов, а также пытаются вовлечь в преступную деятельность молодежь.