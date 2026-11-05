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Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», – сказал Путин.

Путин также призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга и продолжать технологическую модернизацию ведомства. По его словам, угрозы часто формируются за пределами России, а криминальные группировки и зарубежные спецслужбы используют различные механизмы, в том числе криптовалюты и другие платежные инструменты, для прикрытия теневых расчетов, а также пытаются вовлечь в преступную деятельность молодежь.

23 марта «Ведомости» писали, что Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между ФНС и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц. Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле, поскольку в настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, остается вне поля зрения налоговых органов.

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