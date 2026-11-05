Президент Парагвая подал в отставку на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank

3 ноября ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank. Коэффициент платежеспособности банка упал ниже половины установленного минимума. Банк закрыл клиентские депозиты, в результате чего около 2,9 млн человек лишились доступа к своим счетам. Вкладчики вышли на протест и потребовали отставки президента, а оппозиция внесла в парламент страны предложение импичмента Пеньи, который, предположительно, имел связи с банком.