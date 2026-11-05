Президент Парагвая подал в отставку на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank
Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Наша республика всегда должна быть выше какого-либо человека или обстоятельств... Я принял решение представить мою отставку с поста президента страны. Я делаю это, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире», – говорится в видеообращении, размещенном на страничке президента.
Пенья также попросил прощения у граждан и отметил, что желает, чтобы парагвайцам гарантированно вернули денежные средства.
3 ноября ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank. Коэффициент платежеспособности банка упал ниже половины установленного минимума. Банк закрыл клиентские депозиты, в результате чего около 2,9 млн человек лишились доступа к своим счетам. Вкладчики вышли на протест и потребовали отставки президента, а оппозиция внесла в парламент страны предложение импичмента Пеньи, который, предположительно, имел связи с банком.
4 ноября Пенья сообщил, что потребовал отставки главы ЦБ Парагвая Карлоса Карвальо. Он добавил, что договорился с палатами конгресса о рассмотрении законопроекта, направленного на немедленную выплату средств вкладчикам Ueno Bank из Фонда гарантирования депозитов (FGD).