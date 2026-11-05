Захарова предложила отложить переговоры по газу с Сербией
Переговоры России и Сербии по газовому контракту следует продолжить после формирования в республике новых органов государственной власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направлении ими соответствующих официальных запросов», – заявила дипломат на брифинге.
4 ноября представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения «Студенческий список» призвали заключить долгосрочный контракт на поставки российского газа для обеспечения стабильного энергоснабжения страны. Краткосрочные соглашения не позволяют обеспечить предсказуемость поставок для государства, бизнеса и энергетической системы, отметил кандидат в депутаты от движения Деян Радивоевич.
30 сентября генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович заявил, что истекавший договор на поставки газа из РФ в Сербию продлен до конца 2026 г. на нынешних льготных условиях.
29 октября кандидат от объединения Радомир Саичич заявил, что «Студенческий список» после формирования нового правительства направит делегации в Москву и Вашингтон для обсуждения поставок энергоносителей и американских санкций в отношении компании NIS.