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Главная / Политика /

Захарова предложила отложить переговоры по газу с Сербией

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Переговоры России и Сербии по газовому контракту следует продолжить после формирования в республике новых органов государственной власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направлении ими соответствующих официальных запросов», – заявила дипломат на брифинге.

4 ноября представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения «Студенческий список» призвали заключить долгосрочный контракт на поставки российского газа для обеспечения стабильного энергоснабжения страны. Краткосрочные соглашения не позволяют обеспечить предсказуемость поставок для государства, бизнеса и энергетической системы, отметил кандидат в депутаты от движения Деян Радивоевич.

30 сентября генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович заявил, что истекавший договор на поставки газа из РФ в Сербию продлен до конца 2026 г. на нынешних льготных условиях.

29 октября кандидат от объединения Радомир Саичич заявил, что «Студенческий список» после формирования нового правительства направит делегации в Москву и Вашингтон для обсуждения поставок энергоносителей и американских санкций в отношении компании NIS.

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