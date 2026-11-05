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Главная / Политика /

Захарова обвинила конгресс США в саботаже нормализации отношений с РФ

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конгресс США на протяжении последних лет препятствует инициативам по нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 5 ноября.

«Все последние годы мы отмечаем со стороны конгресса, где сформировался устойчивый антироссийский консенсус, открытый саботаж идей и инициатив, направленных хотя бы на относительную нормализацию двусторонних связей. Это реальность», – сказала дипломат.

По оценке Захаровой, в американском законодательном органе сформировалась устойчивая позиция против сближения с Россией. Представитель МИДа считает, что она препятствует попыткам улучшить двусторонние отношения.

4 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитический курс России не зависит от политических перемен за рубежом. Комментируя промежуточные выборы в конгресс США, он отметил негативное отношение руководства Демократической партии к Москве.

27 октября конгрессмен-демократ Джейми Раскин предупредил об уголовной ответственности за импорт российского дизеля. По его словам, временное ослабление санкций администрацией Дональда Трампа не отменяет законодательных ограничений на поставки российских энергоносителей.

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