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Полиция Франции использует беспилотники против участников демонстраций

Анна Суслова
FIRAS ABDULLAH / TASS
FIRAS ABDULLAH / TASS

Полиция Франции задействует беспилотники для разгона участников демонстрации, которая проходит 5 ноября, после ее официального завершения. Об этом на пресс-конференции, которая проходила 4, ноября заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Помимо беспилотников полиция задействует вертолеты, конные бригады, кинологические подразделения и 26 бронемашин.

Всего планируется привлечь 70 000 сотрудников полиции, в том числе 110 мобильных подразделений. Сотрудники правоохранительных органов также будут проводить проверки на автодорогах, железных дорогах и станциях.

 По данным МВД Франции, ожидается, что в стране пройдет более 220 демонстраций.

Из-за протестов 60 вузов из 184 высших учебных заведений Франции приостановили работу или ввели временные ограничения. Студенческий союз утверждает, что на протесты «мобилизованы» 90% учащихся. В протестах также участвуют 52% сотрудников старших и средних школ Франции (учителя, их ассистенты, школьные психологи).

Также из-за протестов для посещения была закрыта Эйфелева башня. В Лионе полиция применила водометы против участников акции протеста. По оценке местных властей, на улицы города вышли около 30 500 человек, профсоюзы оценивают число участников в 50 000.

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