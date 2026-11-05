Полиция Франции использует беспилотники против участников демонстраций
Полиция Франции задействует беспилотники для разгона участников демонстрации, которая проходит 5 ноября, после ее официального завершения. Об этом на пресс-конференции, которая проходила 4, ноября заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Помимо беспилотников полиция задействует вертолеты, конные бригады, кинологические подразделения и 26 бронемашин.
Всего планируется привлечь 70 000 сотрудников полиции, в том числе 110 мобильных подразделений. Сотрудники правоохранительных органов также будут проводить проверки на автодорогах, железных дорогах и станциях.
По данным МВД Франции, ожидается, что в стране пройдет более 220 демонстраций.
Из-за протестов 60 вузов из 184 высших учебных заведений Франции приостановили работу или ввели временные ограничения. Студенческий союз утверждает, что на протесты «мобилизованы» 90% учащихся. В протестах также участвуют 52% сотрудников старших и средних школ Франции (учителя, их ассистенты, школьные психологи).